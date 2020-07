Jan Jaap van der Wal komt naar Bar Hasart Ben Conaerts

20 juli 2020

17u06 0 Boom Bar Hasart in het gemeentelijke park heeft een mooie naam weten te strikken. De Nederlandse stand-up comedian Jan Jaap van der Wal komt er op zaterdag 8 augustus een optreden geven.

Jan Jaap Van der Wal, onder meer bekend van ‘De Ideale Wereld’ brengt met ‘Huidhonger’ een nieuwe, exclusieve voorstelling over verlangen naar contact, naar grotere bubbels en elkaars gezicht weer mogen zien op het openbaar vervoer.

De voorstelling vindt plaats om 20 uur en is een samenwerking tussen de dienst Evenementen van de gemeente Boom, CC De Steiger en Ubuntu Festival. De toegang is gratis, maar alle beschikbare plaatsen zijn intussen al ingenomen. Je kan jezelf nog wel op de wachtlijst registreren via de website www.desteigerboom.be.