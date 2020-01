Exclusief voor abonnees Jacht op Tomorrowlandtickets kan beginnen: ‘buren’ krijgen 3.000 voordeeltickets én ticketgarantie Ben Conaerts

07 januari 2020

13u37 0 Boom Het is nog een half jaar wachten tot het festival zelf, maar de gekte rond Tomorrowland kan nu al starten. De inwoners van Boom en Rumst - de ‘buren’ van het festival - kunnen vanaf vrijdag 10 januari om 20 uur jacht maken op hun Tomorrowlandticket. Daarbij zijn er in totaal 3.000 felbegeerde voordeeltickets voorzien, 1.500 per gemeente. De inwoners van Aartselaar, Hemiksem, Niel, Schelle of Willebroek kunnen vanaf maandag 13 januari om 20 uur hun ticket bestellen.

Inwoners van Boom en Rumst die naar Tomorrowland willen gaan, kunnen zich vrijdagavond maar beter schrap zetten. Zij kunnen zich vanaf 20 uur registreren voor een ticket voor de volgende editie van het dancefestival. Het felst gegeerd zijn ongetwijfeld de voordeeltickets, waarmee je 178 euro betaalt voor een weekendticket in plaats van 249 euro. Per weekend worden 750 van zulke voordeeltickets voorzien voor zowel inwoners van Boom als van Rumst, dus 3.000 in totaal. De voorbije jaren waren al die tickets in een mum van tijd de deur uit.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis