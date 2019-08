Isabelle (25) speelt boze stiefmoeder in familiespektakel ‘Cinderella’ Ben Conaerts

07 augustus 2019

14u24 1 Boom De 25-jarige Isabelle Heremans is volop bezig naam te maken in de musicalwereld. Nadat ze eerder al een dubbelrol mocht vertolken in ‘Neverland, The Adventures of Peter Pan’, mag ze zich nu opmaken voor een hoofdrol in ‘Cinderella’.

Isabelle zal in ‘Cinderella’, dat dit najaar in première gaat, de rol van de boze stiefmoeder vertolken. Opvallend, want ze is zelf pas 25. “Ik denk niet dat het mijn karakter is dat ervoor heeft gezorgd dat ik deze rol heb gekregen”, lacht ze. “Maar ik ben nogal groot van gestalte en mijn stem past blijkbaar goed bij dit personage. Het is ook een bijzonder leuke rol om te vertolken, ik kan me eens helemaal laten gaan.”

Isabelle heeft het muzikale talent door haar bloed stromen. Haar grootvader Noël was ooit nog directeur van de Boomse Muziekacademie, haar vader Peter is er pianoleerkracht. In 2018 studeerde ze af als Bachelor Musical aan het Koninklijk Conservatorium Brussel en dit voorjaar was ze al te zien in de musical ‘Neverland, The Adventures of Peter Pan’. Daarin speelde ze haar eerste hoofdrollen in een professionele productie, als ’Tiger Lily’ en ‘Mrs. Darling’. “Dat was echt heel leuk om te doen”, zegt Isabelle. “’Cinderella’ is hetzelfde concept: een bekend verhaal, maar dan herwerkt met dans en popsongs. Ideaal voor het ganse gezin.”

De repetities voor ‘Cinderella’ zijn volop aan de gang. De première van het familiespektakel is voorzien voor vrijdag 20 december in de Stadsschouwburg in Antwerpen. In januari gaat de voorstelling ook nog naar Capitole Gent. Voor info en tickets kan je surfen naar de website www.musichall.be.