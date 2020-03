Isabellastraat krijgt acht sociale woningen: werken starten op 17 maart Ben Conaerts

16 maart 2020

13u03 0 Boom Aan de Isabellastraat worden acht sociale woningen gebouwd. Op dinsdag 17 maart wordt gestart met de voorbereidende werken en het bouwrijp maken van het terrein.

Vanaf de start van de werken zal er een parkeerverbod gelden in de bocht van de Nielsestraat en de Isabellastraat. De gemeente zal wel de paaltjes in de Lange Lei wegnemen voor drie tot vier weken, zodat er een extra lange parkeerstrook wordt voorzien en extra parkeerplaatsen worden gecreëerd. Het vrachtverkeer voor de werken zal aanrijden via de Nielsestraat en wegrijden langs de Lange Lei en de industriezone.