Intense opent vernieuwd terras aan avonturentoren in De Schorre: “Nu hopen op zonnige zomer” Ben Conaerts

07 juli 2020

16u55 0 Boom Een van de geheime parels van De Schorre bevindt zich achter de reusachtige avonturentoren van 24 meter hoog: het vernieuwde terras van Intense. Het familiebedrijf zag tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis al zijn activiteiten stilvallen en hoopt nu op mooiere tijden. “De zomer moet voor ons veel goedmaken.”

Intense baat al sinds 2011 de reusachtige avonturentoren uit in het hart van De Schorre, naast het congrescentrum De Pitte. Normaal gezien is de toren vanaf maart een hotspot voor klassen op sportdag, bedrijven op teambuilding of avontuurlijke vriendengroepen. Maar door de coronacrisis draaide het de afgelopen maanden helemaal anders uit en moesten de uitbaters hun activiteiten volledig stilleggen.

“Een flinke tegenvaller”, zegt Koen Maes van Intense. “We moeten het net hebben van de periode tussen maart en juni. Er stonden dagen op onze kalender dat we 500 kinderen zouden ontvangen. Door de coronacrisis is dat allemaal weggevallen. Enkele activiteiten zijn intussen alweer opnieuw geboekt, maar lang niet allemaal natuurlijk. We zijn bang dat we de rekening nog gepresenteerd zullen krijgen.”

Tomorrowland

Het familiebedrijf is de afgelopen maanden alleszins niet bij de pakken blijven zitten. Het terras aan de avonturentoren werd helemaal opgefrist en coronaproof gemaakt. Met de houten stoelen en zitbanken heeft het veel weg van een zomerse surfbar, ideaal om te genieten met een cocktail in de hand. “We hopen nu op goed weer, zodat de mensen hier massaal langskomen en de zomer veel kan goedmaken.”

Wat mogelijk ook in het voordeel kan spelen, is dat Tomorrowland dit jaar niet doorgaat. Dat betekent dat Intense voor het eerst de hele zomer open kan blijven. “Normaal kunnen we van begin juli tot half augustus niks organiseren door de opbouw en afbraak van het festival”, zegt Koen. “Nu hebben we er dus een extra maand bijgekregen. Bovendien hebben we sinds vorig jaar in De Blikfabriek in Hoboken nog een tweede locatie waar we een avontuurlijk hoogteparcours aanbieden.”

Meer info: https://www.intense.be/