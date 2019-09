Inschrijvingen voor sportkampen herfstvakantie gestart Ben Conaerts

06 september 2019

De zomervakantie is dan wel pas voorbij, je kan je nu al inschrijven voor de sportkampen in de herfstvakantie. Voor de kleuters is er een sport- en spelkamp, de kinderen van de lagere school kunnen zich uitleven op een omnisportkamp met verschillende sport- en spelvormen en voor 10- tot 16-jarigen staat er een sportieve tweedaagse op het programma. Op maandag 28 oktober is er een avontuurlijke sportdag op De Schorre, op dinsdag 29 oktober wacht er ski- en snowboarddag op Aspen in Wilrijk.

Wie zich wil inschrijven, kan dat doen via het online inschrijfsysteem I-School. Voor meer info kan je contact opnemen met de sportdienst via tel. 03 888 56 50 of sport@boom.be.