Inschrijvingen voor Smikkeltocht in volle gang Ben Conaerts

11 juni 2020

15u50 0 Boom De inschrijvingen voor de jaarlijkse Smikkeltocht van Toerisme Rupelstreek draaien op volle toeren. Intussen zijn er al meer dan 110 deelnemers ingeschreven voor de culinaire fietstocht.

De Smikkeltocht is een fietstocht van ongeveer 35 kilometer doorheen de ruime regio. Onderweg houd je deze keer halt op vier stopplaatsen in Rumst, Hombeek, Leest en Battel, waar je kan genieten van een heerlijk gerechtje.

De tocht staat op de agenda voor zaterdag 26 september en deelname kost 23 euro per persoon. Min-12-jarigen betalen 20 euro per persoon.

Wie erbij wil zijn, kan zijn plaats reserveren via info@toerismerupelstreek.be of tel. 03 880 76 25. Vermeld daarbij je naam, adres, e-mail en telefoonnummer en of je de tickets wil komen afhalen of laten opsturen.