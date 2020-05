Inschrijvingen voor Boomse basisscholen starten op 25 mei Ben Conaerts

20 mei 2020

Wie zijn zoon of dochter wil inschrijven in een Boomse basisschool voor volgend schooljaar, kan dat doen vanaf maandag 25 mei. Door de coronamaatregelen is het wel onmogelijk om hiervoor naar de school zelf te gaan. Je moet bellen of mailen naar de school van je keuze. Vermits in sommige klassen het aantal plaatsen beperkt is, wacht je hier best niet te lang mee.