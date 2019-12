Inschrijvingen Spartacus Run geopend: deelnemers kunnen kiezen uit 3, 10 of 16 kilometer Ben Conaerts

19 december 2019

11u12 0 Boom De inschrijvingen voor de Spartacus Run 2020 zijn van start gegaan. De grootste obstakelrun van het land zal op zondag 3 mei opnieuw neerstrijken in het provinciaal recreatiedomein De Schorre in Boom. Nieuw is dat de deelnemers voortaan uit drie afstanden kunnen kiezen.

Het vertrouwde, succesvolle recept van een 10 kilometer lange hindernissenloop blijft natuurlijk overeind. De deelnemers krijgen tijdens deze zogenaamde Spartacus Run Original 25 hindernissen voorgeschoteld, waaronder enkele gloednieuwe.

Maar wie méér wil, kan volgend jaar voor het eerst deelnemen aan de Spartacus Run Advanced van 16 kilometer. Dat zijn 6 extra kilometers met 5 extra technische hindernissen. “Die extra kilometers en hindernissen zijn uniek”, zegt Greg Broekmans van organisator Golazo Sports. “De deelnemers doen geen deel van het parcours dubbel of hindernissen twee keer.”

Een andere nieuwigheid is de Spartacus Family Run, een parcours van 3 kilometer dat perfect is om als ouders of grootouders samen met kinderen of kleinkinderen af te leggen. De minimumleeftijd is 6 jaar, een maximumleeftijd is er niet.

Inschrijven voor de Spartacus Run Original, de Spartacus Run Advanced en de Spartacus Family Run kan via de website www.spartacusrun.be.