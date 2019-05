Inkomplein De Schorre wordt vernieuwd Ben Conaerts

Het inkomplein van recreatiedomein De Schorre wordt sinds deze week in een nieuw jasje gestoken. “De huidige dolomietverharding van het plein veroorzaakt regelmatig sterke stofhinder en is onvoldoende draagkrachtig, waardoor er heel wat plassen ontstaan”, klinkt het bij De Schorre. “Daarom wordt de verharding op de doorgaande paden nu vervangen door natuurkleurige asfaltverharding. Uitbreidingsstroken worden uitgevoerd in kasseien met grasvoegen en diverse grasvlakken zorgen voor een groenere en natuurlijkere inkomzone.”

Het ontwerp voor het nieuwe plein is afkomstig van studiebureau Ars Horti. De werken kosten ongeveer 200.000 euro en zullen ongeveer vier weken duren. De werf is gedurende die periode om veiligheidsredenen niet toegankelijk.