Infosessie over warmtepompen Ben Conaerts

01 oktober 2019

14u09 0 Boom In ecohuis ’t Kleibrood kan je op donderdag 3 oktober deelnemen aan een infosessie over warmtepompen.

Steeds meer gezinnen zoeken alternatieven voor fossiele brandstoffen. Een van die alternatieven is een warmtepomp. Maar hoe werkt zo’n warmtepomp, wat zijn de consequenties en kan een warmtepomp élk gebouw verwarmen? Tijdens de infosessie krijg je op al die vragen een helder antwoord. De mogelijke warmtebronnen en warmteafgiftesystemen, het energieverbruik en de randvoorwaarden komen allemaal aan bod.

De infosessie vindt plaats om 19.30 uur in ecohuis ’t Kleibrood. De toegang is gratis, maar je moet je wel inschrijven via ecohuis@boom.be of via tel. 0473 23 39 89.