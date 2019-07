Infosessie over tuinverhardingen Ben Conaerts

01 juli 2019

Op woensdag 3 juli kan je in het Ecohuis terecht voor een infosessie over een milieuvriendelijk onderhoud van tuinverhardingen. Je leert hoe je verhardingen in de tuin zonder pesticiden mooi houdt én ervoor zorgt dat ongewenste kruiden geen kans krijgen. Verschillende types verhardingen komen aan bod.

De voordracht start om 19.30 uur en wordt afgerond om 22 uur. De sessie is gratis, maar je moet je wel vooraf inschrijven. Dat kan via tel. 0473 23 39 89 of ecohuis@boom.be