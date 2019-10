Infosessie over teelt van oude fruitsoorten Ben Conaerts

15 oktober 2019

13u31 0 Boom Ecohuis ’t Kleibrood organiseert op woensdag 16 oktober een infosessie over de teelt van oude fruitsoorten.

Vele fruitsoorten die vroeger veel voorkwamen, zijn voor veel jonge mensen onbekend. Zo was bijvoorbeeld vanaf de oudheid de kweepeer een aparte vrucht die geprezen werd om zijn vele mogelijkheden en zijn heilzame werking bij diverse kwalen en gebreken. Kweepeersap, kweepeerjam en kweepeergelei waren bijzonder in trek en bleken heilzaam bij kwaaltjes.

In een infosessie leer je opnieuw oude fruitsoorten kennen en kom je te weten hoe je er een gerecht mee kan bereiden. De sessie vindt plaats om 19.30 uur in het Ecohuis. De toegang is gratis, maar je moet wel inschrijven via ecohuis@boom.be of tel. 0473 23 39 89.