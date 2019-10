Infosessie leert je duurzamer en energiezuiniger leven Ben Conaerts

04 oktober 2019

13u20 0

Op woensdag 9 oktober kan je in ecohuis ’t Kleibrood deelnemen aan een infosessie over duurzamer en energiezuiniger leven. Je leert met weinig moeite geld en energie te besparen.

De infosessie vindt plaats om 19.30 uur in ecohuis ’t Kleibrood. De toegang is gratis, maar je moet je wel inschrijven via ecohuis@boom.be of via tel. 0473 23 39 89.