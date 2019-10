Infosessie helpt je gezond de winter door Ben Conaerts

14 oktober 2019

Apotheker Bart Van Reeth geeft op dinsdag 15 oktober een informatiesessie over hoe je samen met je (klein)kinderen gezond de winter kan doorkomen. Hij geeft toelichting over weerstand opbouwen, antibioticagebruik, koorts, pijn, hoesten en verkoudheid.

De sessie vindt plaats om 19 uur in ruilwinkel Boempetat! De toegang is gratis, maar je moet je wel inschrijven via het Huis van het kind op tel. 0473 33 82 31 of huis.vanhetkind@boom.be of in ruilwinkel Boempetat!