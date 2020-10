Infomarkt moet mee toekomst De Klamp bepalen Ben Conaerts

05 oktober 2020

17u00 0 Boom Op zaterdag 10 oktober organiseert het gemeentebestuur van Boom een infomoment over De Klamp, een groot ontwikkelingsgebied in het hart van de gemeente. “We gaan van start met de opmaak van een nieuw masterplan en willen graag peilen naar de suggesties en bekommernissen van de bevolking”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Kris Van Hoeck (CD&V).

De Klamp is een voormalige kleiput in het hart van Boom, tussen de Antwerpsestraat, de Velodroomstraat, de Hollezijp en de Molenstraat. Dit uitgestrekte gebied van wel twintig hectare wordt vandaag weinig benut: de meeste mensen kennen het enkel van de Colruytsupermarkt. In het verleden had de voormalige voetbalclub Rupel er zijn voetbalvelden. Begin vorige eeuw was de plek gekend voor zijn wielerpiste. Door zijn centrale ligging en zijn omvang biedt De Klamp heel wat mogelijkheden. Met een masterplan wil het gemeentebestuur nu bepalen welke invulling het gebied zal krijgen.

Winkelcentrum

“De Klamp is de belangrijkste locatie om de toekomstige ruimtebehoefte in Boom op te vangen”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Kris Van Hoeck (CD&V). “De afgelopen decennia werden al heel wat plannen opgemaakt. Vooral het project voor een winkelcentrum heeft tien jaar geleden veel beroering veroorzaakt. Tot opluchting van velen is dat plan intussen definitief van de baan. Met het huidige bestuur zien we mogelijkheden voor onder meer woningen en gemeenschapsvoorzieningen, maar we willen zeker ook een flink deel van het gebied behouden als groene ruimte.”

Infomarkt

De opmaak van het masterplan werd toevertrouwd aan het stedenbouwkundig bureau BUUR uit Leuven. Maar vooraleer zij plannen beginnen uit te tekenen, willen het bestuur en de ontwerpers eerst graag luisteren naar de verwachtingen, bekommernissen en suggesties van de inwoners. Daarom organiseert het gemeentebestuur op zaterdag 10 oktober een infomarkt tussen 10 en 15 uur, op de parking van de Hollezijp. Je vindt er informatie over De Klamp en over de uitgangspunten die het bestuur en de ontwerpers zelf al geformuleerd hebben. Je kan er zeker ook terecht met jouw suggesties.

Wie het infomoment wil bijwonen, moet zich vooraf inschrijven voor een tijdsblok naar keuze om drukte te vermijden. Dat kan via de gemeentelijke website.