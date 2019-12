Infomarkt laat buurtbewoners mee nadenken over toekomst stationsomgeving Ben Conaerts

12 december 2019

Met een infomarkt is donderdagavond de eerste kleine stap gezet voor wat op termijn de vernieuwing van de stationsomgeving moet worden. Tientallen buurtbewoners kwamen er zich informeren en hun eigen voorstellen meegeven.

De stationsomgeving van Boom ligt er vandaag eerder troosteloos bij. Onbenutte percelen bouw-grond en verlaten bedrijfssites vragen om invulling. Samen met de provincie Antwerpen wil het gemeentebestuur van Boom op termijn dan ook de omgeving opwaarderen. Met een infomarkt in het stationsgebouw zelf werden de buurtbewoners op de hoogte gebracht van de ambities en welke stappen er nog moeten genomen worden. “De eerste fundamentele stap is de opmaak van een masterplan, dat bepaalt wat er in toekomst ontwikkeld kan worden. Daarvoor werken we via de procedure Open Oproep, ingericht door het team van de Vlaamse Bouwmeester. We willen in januari volgend jaar de opdracht bekendmaken, zodat we in oktober 2020 zouden kunnen gunnen. Voor de start van het masterplan mikken we voorlopig op begin 2022”, zegt Miranda Coppens van de provincie Antwerpen.

Op de infomarkt konden de buurtbewoners ook zelf voorstellen lanceren die ze in het masterplan zouden willen zien opgenomen worden. Niet verwonderlijk kwam daarbij vaak de overkapping van de sleuf van de A12 ter sprake. “Het is onder meer de bedoeling om de stationsomgeving beter te verbinden met het dorpscentrum”, zegt Geert Schoofs, directeur van het Autonoom Gemeentebedrijf Boom Plus. “De sleuf van de A12 vormt daarbij een grote barrière. De minimale ambitie moet zijn om een nieuwe fiets- en wandelbrug te realiseren over de sleuf. De maximale ambitie is natuurlijk een volledig overkapping van de sleuf, zoals met Oosterweel in Antwerpen en zoals in Madrid. Maar dat moet bovenlokaal bekeken worden. Daarom dat we samenwerken met de provincie en de Vlaamse Bouwmeester.”