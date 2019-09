Infoavond over energiezuinige ventilatie Ben Conaerts

09 september 2019

15u57 0 Boom Het Ecohuis organiseert op woensdag 11 september een infosessie over energiezuinig ventileren. Daarin kom je te weten wat de meerwaarde is van een gecontroleerd ventilatiesysteem.

“Regelgeving, werking, eigenschappen en aandachtspunten bij de verschillende types komen aan bod”, klinkt het. “De nadruk ligt op een goede luchtkwaliteit met zo weinig mogelijk energieverbruik en hoog comfort. Voorbeelden van hoe je de verschillende systemen in een bestaande of nieuwe woning kan integreren geven je inspiratie voor je eigen installatie, en je leert de afweging te maken tussen de verschillende systemen.”

De infosessie vindt plaats om 19.30 uur. Deelname is gratis, maar je moet je wel even inschrijven via ecohuis@boom.be of tel. 0473 23 39 89.