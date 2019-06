ILSA gaat duurzame toer op: studenten bouwen muziekinstrumenten uit inheems hout Ben Conaerts

17 juni 2019

18u38 0 Boom De opleiding instrumentenbouw aan de Internationale Lutherie School Antwerpen (ILSA) is dit schooljaar de duurzame toer opgegaan. Voor het eerst hebben twee studenten muziekinstrumenten vervaardigd uit inheems hout.

Vroeger was het bij de bouw van instrumenten gebruikelijk om als houtsoort een pallisandersoort te gebruiken. Maar dat is niet alleen heel duur, het mag ook niet meer gekapt of verhandeld worden. Daarom gingen twee studenten van de Internationale Lutherie School Antwerpen, een afdeling van PTS Boom, voor het eerst aan de slag met inheems hout. Zij vervaardigden een klassieke gitaar en een luit uit het hout van een notelaar uit het provinciaal domein Rivierenhof in Deurne.

Gedeputeerde voor Onderwijs Luk Lemmens (N-VA ) is heel enthousiast over de ecologische keuze. “Onze provincie wil een voorbeeldrol spelen op het vlak van duurzame ontwikkeling. Onze provinciale school PTS Boom ging op zoek naar ecologische alternatieven. Dat ze deze hebben gevonden in onze eigen provinciale domeinen, maakt het verhaal alleen maar mooier”, aldus Lemmens.

Wie wil horen hoe de instrumenten klinken, kan daarvoor op woensdag 19 juni terecht op een atelierconcert in PTS Boom. Professionele muzikanten zullen daar de instrumenten bespelen waar de ILSA-leerlingen ruim één schooljaar aan gewerkt hebben. Voor hen is het concert de kers op de taart na een heel jaar hard werken. Het concert vangt aan om 20 uur en de toegang bedraagt 5 euro.