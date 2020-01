IJsberen houden zwemfeest: baantjes zwemmen in water van 8 graden Ben Conaerts

26 januari 2020

16u27 0 Boom De Boomse IJsberen hebben zondagmiddag hun jaarlijkse zwemfeest gehouden. Liefst 113 koudwaterzwemmers van over heel Vlaanderen kwamen in het openluchtzwembad in het park een frisse duik nemen.

Zoals gebruikelijk met het zwemfeest van de Boomse IJsberen zat het openluchtzwembad in het gemeentelijke park weer goed vol. 113 moedige koudwaterzwemmers, afkomstig van zes ijsberenclubs, trotseerden het onverwarmde water en waagden zich aan een baantje. Wie het liever warm en droog hield, kon de zwemmers vanaf de kant aanmoedigen of een drankje nuttigen. Al was het water met zijn 8 graden nu ook weer niet op zijn koudst.

“Of het te warm is voor een echte ijsbeer? Dat zou ik nu ook weer niet zeggen”, lacht voorzitter Jan Jacobs. “Maar het is wel een feit dat als het water wat warmer is en het weer meezit, de drempel om een duik te nemen ligt lager. Bovendien stellen we vast dat het koudwaterzwemmen al enkele jaren in de lift zit. Mensen houden meer rekening met hun gezondheid en zijn zich bewust van de positieve effecten.”