Igean organiseert nieuwe zitdag van Energiek Loket Ben Conaerts

11 oktober 2020

15u42 0 Boom Op dinsdag 13 oktober kan je opnieuw in het gemeentehuis van Boom terecht voor persoonlijk advies voor je bouw- of verbouwplannen.

Igean organiseert opnieuw een zitdag van het Energiek Loket in het gemeentehuis van Boom. Met het initiatief wil Igean iedereen die een huis bouwt of verbouwt, antwoord geven op zijn vragen. Hoe ga je bijvoorbeeld verwarmen, hoe moet je isoleren, en hoe kan je zoveel mogelijk besparen op je energiekosten?

De zitdag van het Energiek Loket vindt plaats van 14 tot 16 uur in het gemeentehuis van Boom. Wens je langs te komen voor informatie en/of bespreking met één van de medewerkers van Igean, kan je een afspraak maken via tel. 03 350 08 08 of energie@igean.be.