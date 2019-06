Ideaal begin van de vakantie: Noeveren viert kermis Ben Conaerts

30 juni 2019

12u54 0 Boom Noeveren heeft de zomervakantie feestelijk ingezet. Het hele weekend lang stond de Boomse steenbakkerswijk bol van de activiteiten in het kader van Noeveren Kermis.

De kermis op Noeveren is een van de oudste en meest volkse kermissen in de regio. Een meetschieting, een kaartprijskamp, een volksrestaurant en enkele kermisattracties: het zijn maar enkele van de ingrediënten waarmee Noeveren Kermis jaar na jaar de honderden bezoekers probeert te verblijden.

Veel aandacht was er het voorbije weekend ook voor het muzikale programma, met optredens van onder meer Think Twice en de Midnight Group. Voor die laatste, de oudste rockband van de Rupelstreek, werd het trouwens een optreden met een emotioneel kantje. Na precies vijftig jaar is de band nu aan haar laatste concerten bezig. “Een einde in schoonheid”, heet dat dan.

Mede dankzij het prachtige zomerweer heerste er de hele tijd een gezellige drukte aan het plein voor café De Koophandel. Al gingen sommige mensen liever de luwte opzoeken in het Patershol, waar ze konden proeven van een streekbiertje, of in zaal Den Atelier, waar Johnny Vercammen, Yvo Van de Wauwer en Rudiger Vercammen hun foto’s tentoonstelden.

Op maandag 1 juli wordt Noeveren Kermis afgerond met een nieuwe kaartprijskamp, om 20 uur in zaal Den Atelier.