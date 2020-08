Huiszwaluwen nog steeds thuis in (enkele gemeenten van) de Rupelstreek Ben Conaerts

07 augustus 2020

15u59 0 Boom Het aantal huiswaluwen in de Rupelstreek blijft nog steeds op een goed peil. Dat blijkt uit de tellingen van de vrijwilligers van Natuurpunt Rupelstreek en de Vogelwerkgroep Rupel. Zij waren de voorbije weken aan de slag om de nesten van de huiszwaluwen te tellen.

De populatie huiszwaluwen in de Rupelstreek blijft mooie cijfers vertonen. In de gemeente Boom doet de kolonie aan de gebouwen van PTS Boom het prima, met een stijging van 21 nesten in 2019 naar 27 nesten dit jaar. De kolonie in de centrumstraten van Boom blijft wel afnemen, hoewel er voldoende kunstnesten werden gehangen. In Hemiksem telt de kolonie aan de Herbekestraat 20 bewoonde nesten. Dé toplocatie voor huiszwaluwen in de Rupelstreek blijfven de centrumstraten in Rumst. Daar werden 66 bewoonde nesten geteld, slechts vijf minder dan het recordcijfer van vorig jaar. Met 62 nesten aan de gebouwen van de oude Electrabelcentrale in gemeente Schelle wordt ook daar opnieuw een mooi resultaat geboekt.

De tellingen van de huiszwaluwen worden sinds 1995 jaarlijks uitgevoerd door vrijwilligers van Natuurpunt en Vogelwerkgroep Rupel. “Het is mooi om vast te stellen dat de huiszwaluwen het in Boom, Hemiksem, Rumst en Schelle nog steeds goed doen”, zegt Erik De Keersmaecker van Natuurpunt Rupelstreek. “In Niel, Reet en Terhagen zijn de huiszwaluwen sinds lang als broedvogels verdwenen. In Reet verdween de laatste kolonie omstreeks 1990. De restanten van afgebrokkelde nesten zijn nog steeds zichtbaar aan een gebouw in de Eikenstraat. In Niel werden de laatste nesten geteld in 1995, aan gebouwen op de Heideplaats en de Antwerpsestraat.”