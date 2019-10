Huis-aan-huisblad Deze Week verdwijnt uit onze regio Ben Conaerts

02 oktober 2019

14u19 0 Boom Uitgeverij Roularta gaat flink besparen op het gratis huis-aan-huisblad Deze Week, het vroegere De Streekkrant. De regionale editie van Antwerpen-Zuid en de Rupelstreek is een van de twintig regionale edities die zullen ophouden te bestaan.

Al jarenlang valt het huis-aan-huisblad Deze Week - voordien De Streekkrant - elke week in de brievenbus van heel wat Vlamingen. Maar eind deze maand komt, althans in onze regio, aan die traditie een eind. De regionale editie van Antwerpen-Zuid en de Rupelstreek is een van de twintig edities die door uitgeverij Roularta worden geschrapt.

Momenteel telt Deze Week nog 36 regionale edities. Door het aantal edities te beperken, kan Roularta een pak geld besparen. “We grijpen in in de regio’s waar de rendabiliteit het zwakst is”, klinkt het. Deze Week verloor op een jaar tijd 300.000 lezers. Momenteel zouden nog zo’n 1,1 miljoen mensen het blad lezen.