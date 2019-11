Honderden sportievelingen lopen PTS Trail Run voor goed doel: “Nu al meer ingezameld dan vorig jaar” Ben Conaerts

29 november 2019

18u37 0 Boom PTS Boom heeft vrijdag opnieuw zijn PTS Trail Run georganiseerd. Honderden sportievelingen kwamen er meelopen om SuperStef te steunen, een steunfonds ter ere van een overleden oud-leerling. “We gaan kunnen afklokken op een recordbedrag”, zegt directeur Arnold Callay.

Voor de jaarlijkse ‘trail run’ hadden de organisatoren van PTS Boom opnieuw een uitdagend en origineel parcours uitgetekend. De lopers moesten rondjes lopen door, onder én op de schoolgebouwen en daarbij tal van trappen overwinnen. Zo’n 500 hadden sportievelingen zagen dat plan zitten en hadden zich al op voor-hand voor de ‘trail run’ ingeschreven. In de loop van de namiddag en de avond dikte het aantal looplustigen – vaak gekleed in kleurrijke, ludieke outfits – alleen maar verder aan. Supporters kwamen zich intussen verwarmen met een hotdog, hamburger, wafel of warm drankje.

Extra engagement

De opbrengst van het evenement is deze keer bestemd voor SuperStef. Dat is een steunfonds dat wetenschappelijk onderzoek naar leukemie en acute myeloïde leukemie (AML) wil stimuleren. “Stef Lauwers, naar wie het steunfonds is genoemd, overleed in juni 2017 aan AML”, zegt directeur Arnold Callay. “Hij was een oud-leerling van PTS en een van zijn familieleden is als leerkracht op onze school werkzaam. Dit is dus een goed doel waar we als school nauw bij betrokken zijn en dat heeft zeker gezorgd voor extra engagement. Bij de start van de ‘trail run’ hadden we al 5.200 euro ingezameld, wat al meer is dan de totale opbrengst van vorig jaar. We zullen dus kunnen afklokken op een recordbedrag.”

Verloren strijd

Geert Lauwers en Nancy Cloostermans, Stefs ouders, kwamen het evenement mee een hart onder de riem steken. “We zijn PTS Boom heel dankbaar dat ze ons met deze ‘trail run’ willen steunen. Hoeveel er uiteindelijk wordt ingezameld, is voor ons niet zo belangrijk. Het gaat om het gebaar en dat stellen we heel hard op prijs. We zijn onze zoon amper acht dagen na de diagnose verloren. Op het UZA heeft men alles gedaan wat men kon, zelfs meer, maar het was een verloren strijd. Het is dus absoluut nodig dat er meer onderzoek kan gebeuren naar acute myeloïde leukemie. Daar hopen we met SuperStef, in samenwerking met de UZA Foundation, ons steentje toe bij te dragen.”

Meer info over SuperStef is te vinden op de Facebookpagina.