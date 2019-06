Honderden kinderen leven zich uit op Schorriemorrie Toon Verheijen

09 juni 2019

De Deltaweide werd zodndag omgetoverd tot een openlucht speelparadijs met meer dan 50 activiteiten voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Een die kwamen dankzij het stralende zomerweer ook in grote getalen opdagen. De kinderen konden zich uitleven op springkastelen, trampolines, volksspelen, ponyritjes en go-carts. Er waren ook verschillende workshops en gezinnen konden ook een partijtje minigolf spelen in het doolhof of gezellig waterfietsen. De sfeer zat er bij de zoekers in elk geval in. “Wij komen hier - als het redelijk weer is- alle jaren. Onze kinderen vinden het geweldig om te attracties uit te proberen.”