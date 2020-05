Hondenweide in De Schorre opent weer de deuren Ben Conaerts

25 mei 2020

Goed nieuws voor de hondeneigenaars in de buurt van De Schorre. De hondenweide in het provinciale recreatiedomein is opnieuw opengesteld voor de buurtbewoners. Op de weide blijven wel de coronamaatregelen van kracht. Zo moet je minstens anderhalve meter afstand houden van elkaar en is samenscholing niet toegelaten. Is het druk op de hondenweide, dan word je aangeraden je bezoekje even uit te stellen.