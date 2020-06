Hond loopt brandwonden op bij wandeling in De Schorre Ben Conaerts

25 juni 2020

18u28 0 Boom Er heerst ongerustheid bij enkele hondeneigenaars die met hun viervoeter gaan wandelen in De Schorre. Eén hondeneigenares stelde vast dat haar hond na de wandeling grote brandwonden op de pootjes heeft opgelopen.

“De brandwonden zijn ontstaan door een bijtend product”, vertelt ze. “De kussentjes op haar zolen zijn verbrand, waardoor ons meisje niet meer kan stappen. Ze is echt getraumatiseerd en trilt twee dagen later nog steeds over haar ganse lijfje.”

Woordvoerster Kathleen Vandendriessche van De Schorre is op de hoogte van het incident, maar denkt dat het om een alleenstaand geval gaat. “We zijn de paden die de vrouw met haar hond heeft bewandeld gaan nakijken en hebben niets aangetroffen wat brandwonden kan veroorzaken. Ook zelf gebruiken we geen gevaarlijke stoffen op ons terrein. Wie met zijn hond in ons recreatiedomein wil komen wandelen, heeft dus niets te vrezen.”