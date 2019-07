Hologrammenshow Eric Prydz op Tomorrowland afgelast: dak van Freedom Stage niet tijdig hersteld Ben Conaerts

26 juli 2019

21u31 3 Boom Het dak van de Freedom Stage op Tomorrowland is niet tijdig hersteld geraakt tegen de start van het eerste festivalweekend. De groots aangekondigde hologrammenshow van Eric Prydz van vrijdagavond kan daarom niet doorgaan. De dj speelt wel nog een klassieke dj-set.

Afgelopen woensdag zakte het dak van de overdekte Freedom Stage in. De organisatie probeerde de tent hersteld te krijgen tegen de eerste festivaldag, maar dat is niet gelukt. Er werd dan maar besloten om de Freedom Stage om te vormen tot een openluchtpodium. Dat heeft wel nefaste gevolgen voor de hologrammenshow ‘Holosphere’ van dj Eric Prydz, die de eerste festivaldag zou afsluiten. De show kan niet doorgaan en Eric Prydz zal nu een klassieke dj-set spelen.

“Onze technische ploeg is er niet in geslaagd om de structuur van het dak naar onze normen te herstellen”, klinkt het. “De veiligheid van de festivalgangers blijft onze grootste prioriteit en daarom hebben we van de Freedom Stage een openluchtpodium gemaakt. Eric Prydz zal nog steeds de Freedom Stage afsluiten, maar er was jammer genoeg geen tijd meer om ‘Holosphere’ op te bouwen.”

Voor veel festivalgangers is het schrappen van ‘Holosphere’ wel een flinke streep door de rekening. De show was groots aangekondigd en maakte tijdens het eerste festivalweekend al veel indruk.

Ook het concert van The Symphony of Unity met dirigent Dirk Brossé zal niet kunnen doorgaan op de Freedom Stage en verhuist naar de Lotus Stage. Verder blijft de line-up van de Freedom Stage wel onveranderd.