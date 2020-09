Holly Tshimanga en Rupel Boom freewheelen naar kwalificatie tegen tienkoppig Wijgmaal: “Een geslaagde generale repetitie” Kevin De Munter

20 september 2020

19u49 0 Boom Rupel Boom heeft zich zonder problemen geplaatst voor de vijfde ronde van de Croky Cup. De Steenbakkers grepen Wijgmaal van bij de aftrap bij de keel en losten die grip ook na de vroege uitsluiting bij de bezoekers niet, 4-0 was de eindstand. Een geslaagde laatste test voor de groep van Greg Vanderidt die volgende week aan het echte werk begint en het bezoek krijgt van FC Luik.

Wijgmaal hield veel volk achter de bal en toen het na tien minuten toch wat hoger postvatte werd balverlies de bezoekers meteen fataal. Tshimanga vond Polizzi die de 1-0 op een schoteltje presenteerde aan de 18-jarige El Ouahdi. Een aanval uit het boekje en Wijgmaal was er meteen aan voor de moeite. Vooral nadat het iets voorbij het kwartier zijn kapitein verloor met rood. Terecht, want De Keukeleere maaide als laatste man de doorgebroken Nzinga onderuit. Game over voor Wijgmaal, want nog voor het verstrijken van het eerste half uur was de partij beslist. Tshimanga stond twee keer aan het kanon en zette de 3-0 ruststand op het bord.

Een overbodige tweede helft dreigde, maar de thuisploeg bleef op zoek gaan naar meer. El Ouahdi kreeg het publiek meermaals op zijn hand met enkele geslaagde acties, maar een vierde keer scoren lukte Rupel Boom pas een kwartier voor tijd via Polizzi. “Dit was een geslaagde generale repetitie”, zegt Holly Tshimanga die deze zomer overkwam van Patro Eisden. “Ook toen het nog elf tegen elf ging, had ik het gevoel dat we de wedstrijd goed onder controle hadden. Daarna maakte die rode kaart het ons nog wel wat makkelijker, maar we speelden gewoon een goede wedstrijd.”

“Mijn twee goals? Het is altijd leuk om te scoren en zeker na een seizoen als het vorige waarin ik weinig speelde. Als je dat vertrouwen nu wel krijgt en de trainer kan bedanken met twee doelpunten, geeft dat een goed gevoel. Ik heb een tijdje nodig gehad om mijn draai te vinden, maar het loopt steeds beter. Ik heb er alle vertrouwen in dat we volgende week klaar zullen zijn voor de competitieopener tegen Luik. We hebben een jonge groep, maar die kan alleen sterker worden door te leren uit zo’n wedstrijden.”

Rupel Boom - Ol. Wijgmaal 4-0

Rupel Boom: Deloose, Tshimanga (60' Siebens), Nzinga (60' Mrani), Polizzi, Cwynar, El Ouahdi, Matarrese, Schaessens, Geudens, Augustynen (66' Vereeck), Bouhajra

Wijgmaal: De Corte, De Keukeleere, Boogaerts (65' Vander Straeten), Alaerts, Benamar (51' Sabic), De Doncker, Mertens (30' Goor), Dewaet, Masselis, Banzuzi Lourenco, Da Rocha Casemiro

Doelpunten 15' El Ouahdi (1-0), 22' en 26' Tshimanga (2-0 en 3-0), 73' Polizzi (4-0)

Geel: De Doncker

Rood: 18' De Keukeleere (W)