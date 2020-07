Hogere overheden laten Boom in het ongewisse over coronabesmettingen: “Wat we weten, weten we dankzij huisartsenkring” Ben Conaerts

27 juli 2020

16u00 0 Boom Het aantal coronabesmettingen in Boom is opnieuw gevoelig gestegen, met 16 gevallen op de laatste 7 dagen. Dat betekent 88 besmettingen op een schaal van 100.000 inwoners. Maar veel informatie van de hogere overheid krijgt het gemeentebestuur niet.

“We kennen enkel de cijfers. Verder krijgen we niets, en dat is een blijvende bron van frustratie”, zucht waarnemend burgemeester Francis Sanchez (N-VA). “Gelukkig hebben we de coronabesmettingen wel kunnen lokaliseren dankzij onze huisartsenkring. Daar ben ik onze huisartsen dankbaar voor. Al zijn er nog wel mazen in het net. We hebben tenslotte enkel de cijfers van de Bomenaars die zich hier hebben laten onderzoeken. Over de inwoners die zich elders hebben laten testen, hebben we geen informatie.”

Boom neemt, net als de andere Rupelgemeenten en Aartselaar, wel drastische maatregelen om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. Zo is er sinds afgelopen weekend een verplichting om een mondmasker te dragen op het openbaar domein.