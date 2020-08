Hoger fietscomfort, meer groen en nieuwe riolering: Boom-Noord gaat dit najaar op de schop Ben Conaerts

28 augustus 2020

13u40 0 Boom Dit najaar start de aannemer met de wegenwerken in Boom-Noord. De buurt krijgt niet alleen een gescheiden rioleringsstelsel, maar zal er ook groener gaan uitzien. Er wordt ook aan de voetgangers en fietsers gedacht: zij krijgen beter toegankelijke en veiligere voet- en fietspaden.

Het Boomse gemeentebestuur is al een tijd geleden samen met studiebureau Antea Group en Pidpa begonnen met de uitwerking van het dossier rond de weg- en rioleringswerken in Boom-Noord. De Hugo Verrieststraat, Parkstraat, Victor De Meyerestraat en het deel van de Beukenlaan tussen de Velodroomstraat en de PTS krijgen daarbij een heel nieuw uitzicht. De wegenwerken zullen starten in oktober 2020 en zullen 1 jaar duren.

“De buurt krijgt een gescheiden rioleringsstelsel om de waterkwaliteit te verbeteren en het watergebruik te optimaliseren. Dankzij de moderne riolering kan het water op een efficiënte manier gezuiverd worden en kunnen we anticiperen op klimaatveranderingen”, legt schepen van Openbare Werken Francis Sanchez (N-VA) uit.

Het gemeentebestuur zal tegelijk de veiligheid en het uitzicht van de buurt aanzienlijk verbeteren. “Boom-Noord heeft momenteel weinig groen en is moeilijk toegankelijk voor voetgangers en fietsers”, zegt de schepen. “Dat willen we met de herinrichting van de straten en voetpaden aanpakken. We kiezen voor comfortabele fiets- en voetgangersvoorzieningen en een evenwichtige parkeerbalans. Ook de halte van de Lijn wordt heraangelegd.”