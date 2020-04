Exclusief voor abonnees Hoe ziet Boomse zomer eruit zonder Tomorrowland? “We verliezen groot toeristisch uithangbord” Ben Conaerts

16 april 2020

16u06 0 Boom Door het wegvallen van Tomorrowland zal de zomer van 2020 er in Boom heel anders uitzien. “We zijn voor dit jaar een groot toeristisch uithangbord kwijt”, beseft gedeputeerde voor Toerisme Jan De Haes (N-VA). De organisatie zelf staat voor een moeilijk en onzeker jaar. “We zullen de riem moeten aanspannen.”

De impact van Tomorrowland is moeilijk te overschatten. Het festival zelf is het topje van een ijsberg met daaronder vele honderden leveranciers, partners en vrijwilligers. Het noodgedwongen annuleren van het festival heeft voor al die actoren zware gevolgen. “We kunnen enkel hopen dat zij deze periode kunnen overleven, want we zullen hen broodnodig hebben volgend jaar”, zegt de festivalorganisatie. “We kijken dus reikhalzend uit naar de editie van 2021, zij het wel met een ietwat zure nasmaak.”

