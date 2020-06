Heropening van OLVI De Kade verloopt vlekkeloos: “Alleen maar lachende gezichtjes” Ben Conaerts

03 juni 2020

16u04 0 Boom De heropening van OLVI De Kade is de eerste dagen vlekkeloos verlopen. Ongeveer 95 procent van de kleuters is intussen weer aanwezig op school en kan dus voor het eerst in tien weken zijn vriendjes en klasgenootjes terugzien. Maar ondanks de gunstige coronacijfers en ondanks alle voorzorgsmaatregelen die de school neemt, is bij enkele ouders de angst voor het virus nog niet helemaal weg.

Het voelt een beetje als een terugkeer naar de normaliteit: de kleuters van OLVI De Kade komen opnieuw naar school, zitten opnieuw samen in de klas en kunnen zich opnieuw uitleven op de speelplaats. “Ze hebben er tien weken op moeten wachten, langer dan een grote vakantie”, zegt directrice Anne-Mie Coopman. “Dus het is ’s ochtends soms wel emotioneel, als ze afscheid moeten nemen van mama of papa. Maar de rest van de dag zien we alleen maar lachende gezichtjes.”

Onvoldoende Nederlands

Er zijn in totaal 176 kleutertjes in OLVI De Kade. Liefst 95 procent daarvan was woensdag gewoon present. Dat percentage lag dinsdag, de eerste dag van de heropening, wat lager. “We hebben een aantal kinderen met allochtone ouders die onvoldoende Nederlands kennen. Sommige van hen waren dus gewoon niet op de hoogte dat de school weer zou opengaan. Dat was dus louter een kwestie van hen te contacteren en te informeren. Maar we zien ook bij enkele ouders dat er nog altijd een angst bestaat om hun kind naar school te sturen.”

Elke ochtend aan schoolpoort

Nochtans evolueren de coronacijfers al enkele weken in gunstige richting en wordt op OLVI De Kade niets aan het toeval overgelaten. “Ik sta elke ochtend aan de schoolpoort om zelf van elk kind de handjes te ontsmetten”, glimlacht de directrice. “Verder wassen de kinderen zo’n acht keer per dag hun handen, eten ze in de klas in plaats van in de refter en hebben we de speelplaats verdeeld in drie ‘bubbels’. Dat systeem lijkt vooralsnog heel goed en vlot te werken. We zijn blij dat we op die manier toch nog een maand les kunnen geven.”