Heraanleg Spillemaeckersstraat start na jaarmarkt Ben Conaerts

10 juli 2020

16u35 1 Boom Er is meer bekend over de startdatum van de werkzaamheden en de heraanleg van de Henri Spillemaeckersstraat. Volgens schepen van Openbare Werken Francis Sanchez (N-VA) zullen de werken starten na Boom jaarmarkt.

De werken aan de Spillemaeckersstraat hadden al moeten aanvangen, maar door de coronacrisis heeft het project vertraging opgelopen. Nu is er meer duidelijkheid over de startdatum. “De werken zullen na Boom jaarmarkt starten”, zegt schepen Francis Sanchez. “Dat is dus ten vroegste op dinsdag 13 oktober.”

De oorzaak van de vertraging ligt bij de natuursteen die bij de werken moet worden gebruikt en uit Portugal moet worden geleverd. De eerste fase van de werken zal zo’n 50 werkdagen duren. Daarna gaat ook de Colonel Silvertopstraat op de schop.