Heraanleg Spillemaeckersstraat laat op zich wachten door coronacrisis Ben Conaerts

12 juni 2020

16u10 0 Boom De heraanleg van de Colonel Silvertopstraat en de Henri Spillemaeckersstraat is het volgende grote hernieuwingsproject in Boom. De werken hadden al opgestart moeten zijn, maar de coronacrisis heeft ook daar roet in het eten gestrooid. “Het blijft de bedoeling om dit jaar te kunnen starten”, zegt schepen van Openbare Werken Francis Sanchez (N-VA).

De coronacrisis blijft niet zonder gevolgen voor de start van de heraanleg van de Colonel Silvertopstraat en de Henri Spillemaeckersstraat. Normaal gezien hadden de werken al moeten aanvatten, maar door de coronacrisis is de startdatum opgeschoven. “De Spillemaeckersstraat staat als eerste op de planning”, zegt schepen van Openbare Werken Francis Sanchez (N-VA). “Maar de leveringstermijn van de natuursteen uit Portugal is door de coronamaatregelen onbekend. Daardoor weten we op dit moment niet wanneer de werken kunnen starten. Het is in elk geval de bedoeling om de werken dit jaar nog op te starten. De eerste fase zal zo’n 50 werkdagen duren.”

Veilige inkom

Na de verhuis van de halteaccommodaties van De Lijn richting Boulevardbrug kreeg de Spillemaeckersstraat al een voorlopige inrichting met betonblokken als proefopstelling. Een tijdelijke maatregel in afwachting van de heraanleg. “De straat moet een mooie en vooral voor de zwakke weggebruikers veilige inkom worden tot ons dorpscentrum”, blikt de schepen vooruit. “De fietspaden zullen een duidelijk eigen karakter krijgen in rood-bordeaux gekleurde asfalt, de nieuwe wegenis in zwarte asfalt krijgt natuursteen borduren en het voetpad wordt in gezaagde blauwe kasseien aangelegd. De straat zal ook een pak groener worden, met een groene uitloop aan de verbinding met de Grote Markt.”

De heraanleg van de beide straten is een van de dominostenen in de vernieuwing van het Boomse dorpscentrum. In 2021 staat ook de overkapping van de Kaai op het programma, later deze legislatuur wacht de vergroening van de Grote Markt.