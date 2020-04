Heraanleg Frans De Schutterlaan genomineerd voor Publica Award Ben Conaerts

07 april 2020

13u00 0 Boom De heraanleg van de Frans De Schutterlaan is genomineerd voor de Publica Awards. Dat is een prijs om lovenswaardige overheidsprojecten te belonen. De online stemming loopt nog tot en met 1 juni 2020.

De vernieuwing van de Frans De Schutterlaan maakt kans om in de prijzen te vallen bij de Publica Awards. Het project is genomineerd in de categorie ‘Urban Development, Infrastructure & Mobility’. De Publica Awards zijn de afspraak van het jaar voor vertegenwoordigers van publieke overheden. Met de uitreiking wil organisator EBP lovenswaardige overheidsprojecten belonen, de publieke actoren bekronen en de diversiteit en rijkdom van de projecten onderstrepen.

De Frans De Schutterlaan werd vernieuwd van oktober 2018 tot april 2019 in een samenwerking tussen het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de gemeente Boom. Bij de heraanleg lag de focus vooral op het verplaatsen en faciliteren van het openbaar vervoer met onder andere een eigen busstrook, maar ook op de zwakkere weggebruikers. Het brede fietspad, ruimte voor de voetgangers en veel groenaanleg stonden centraal bij de opmaak van de plannen.

Met de vernieuwing werd ook de aanzet gegeven voor de heraanleg van de Henri Spillemaeckersstraat en de Colonel Silvertopstraat, die momenteel in aanbesteding is. “Deze straten worden verder aangepast naar de noden van voetgangers, fietsers en bezoekers van het handelscentrum in het algemeen”, zegt schepen van Openbare Werken Francis Sanchez (N-VA). “Hier komt een nieuw breed voet- en fietspad waarbij de Spillemaeckersstraat een nieuwe poort tot het centrum wordt.”

Stemmen voor de Publica Awards kan nog tot en met 1 juni via deze website.