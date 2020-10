Henri Spillemaeckersstraat nog tot eind dit jaar afgesloten Ben Conaerts

09 oktober 2020

16u12 0 Boom Vanaf maandag 12 oktober gaan de werken aan de Henri Spillemaeckersstraat van start. De straat zal daardoor tot het eind van dit jaar worden afgesloten.

Het asfalt van de Henri Spillemaeckersstraat is dringend aan vernieuwing toe. Daarom wordt de straat vanaf maandag 12 oktober helemaal onder handen genomen. Er komt een volledige nieuwe wegenis van gevel tot gevel, met een apart gelegen fietspad in asfalt. Normaal gezien hadden de werken al eerder dit jaar moeten starten, maar door de coronacrisis bleek die timing onhaalbaar.

“We maken met deze heraanleg werk van een mooie en vooral voor de zwakke weggebruikers veilige inkom van onze gemeente”, zegt schepen van Openbare Werken Francis Sanchez (N-VA). “Het fietspad wordt aangelegd in asfalt, wat veel comfortabeler fietst. Je zal gescheiden van de rijbaan kunnen fietsen, om conflict met het verkeer te vermijden. De straat wordt ook een pak groener, met een groene uitloop aan de verbinding met de Grote Markt.”

Overkapping

De werken zullen 54 werkdagen in beslag nemen en tegen het einde van het jaar klaar moeten zijn. “Maar we zitten in een periode met mogelijk veel regendagen”, zegt Jeroen Defrancq van studiebureau Sweco. “Daardoor kan het wel wat langer duren eer we de Spillemaeckersstraat weer kunnen openstellen. Tijdens de werken wordt ook een deel van de Grote Markt al afgesloten, maar er is wel de mogelijkheid om via de Groene Hofstraat en de Windstraat te ontsluiten. Voetgangers kunnen wel steeds veilig tussen de Markt en de Frans De Schutterlaan wandelen.”

In de tweede fase van het project wordt de Colonel Silvertopstraat vernieuwd. Die werken vangen volgens de huidige planning aan op 5 januari en nemen 46 werkdagen in beslag. De heraanleg van de twee straten is een dominosteen in het grotere verhaal in het centrum, waarbij volgend jaar aan de overkapping van de Kaai wordt begonnen en eind 2022 de Grote Markt wordt vernieuwd.