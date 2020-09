Henri Spillemaeckersstraat gaat op 12 oktober op de schop: “Veiliger voor zwakke weggebruikers” Ben Conaerts

16 september 2020

15u18 0 Boom De heraanleg van de Henri Spillemaeckersstraat zal van start gaan op maandag 12 oktober. De werken zouden tegen het einde van dit jaar moeten afgerond zijn.

Na de verhuis van de halteaccommodaties van De Lijn richting Boulevardbrug kreeg de Spillemaeckersstraat een voorlopige inrichting met betonblokken als proefopstelling. Nu is bekend dat de definitieve heraanleg zal starten op 12 oktober. De straat zal tijdens de duur van de werken afgesloten zijn, evenals een stuk van de Grote Markt. Als alles volgens de planning verloopt, zou de heraanleg tegen het einde van dit jaar voltooid moeten zijn.

“Met dit project geven we onze gemeente een vooral voor zwakke weggebruikers veilige, nieuwe inkompoort”, zegt schepen van Openbare Werken Francis Sanchez (N-VA). “De fietspaden zullen een duidelijk eigen karakter krijgen in rood-bordeauxgekleurde asfalt, de nieuwe wegenis krijgt natuursteen borduren en het voetpad wordt in gezaagde blauwe kasseien aangelegd. De straat wordt ook een pak groener, met een groene uitloop aan de verbinding met de Grote Markt.”

De werken en de bijhorende hinder worden toegelicht tijdens een bewonersvergadering op woensdag 30 september om 19 uur in de Schouwburg. Voor meer informatie kan je een mail sturen naar openbarewerken@boom.be.