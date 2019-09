Harmonie Sforzando organiseert mosselfestijn Ben Conaerts

17 september 2019

16u39 0

Koninklijke Harmonie Sforzando organiseert op zaterdag 21 en zondag 22 september haar jaarlijkse mosselfestijn. Wie zich niet laat verleiden door de ‘mosselen van de chef’, kan zich tegoed aan vol-au-vent.

Je kan komen smullen van 17 tot 20.30 uur op zaterdag en van 11.30 tot 14 uur op zondag in het lokaal van Sforzando in de Kruiskenslei. Wie erbij wil zijn, moet wel vooraf reserveren. Dat kan nog tot woensdag 18 september om 12 uur via de website www.sforzando.be.