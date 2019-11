Harmonie Sforzando geeft aperitiefconcert Ben Conaerts

15u51 0 Boom Koninklijke Harmonie Sforzando organiseert op zondag 17 november een aperitiefconcert in het Feestpaleis.

Het concert wordt in goede banen geleid door dirigent Pieter Nieva en gepresenteerd door Viona Daelemans. Solist van dienst is trombonist Sander Vets. Hij zette zijn eerste stapjes als trombonist in 2004 en behaalde dit jaar de graad van Bachelor of Music aan het Conservatorium van Amsterdam. Ook het jeugd- en instaporkest Zandola, onder leiding van Sander, zal enkele stukken ten gehore brengen.

Het concert vindt plaats om 11 uur in het Feestpaleis. Tickets kosten 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa. Per inkomkaart kan je genieten van een gratis aperitief. Tickets zijn verkrijgbaar via de website www.sfozando.be.