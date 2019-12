Harmonie Rupelzonen verkozen tot Booms cultuurambassadeur voor 2020 Ben Conaerts

13u52 0 Boom De Koninklijke Harmonie Rupelzonen is verkozen tot cultuurambassadeur voor 2020.

Volgens het nieuwe reglement van de cultuurraad wordt er jaarlijks een cultuurambassadeur verkozen met geheime stemming. Voor 2020 is deze eer te beurt gevallen aan Koninklijke Harmonie Rupelzonen geworden. De Rupelzonen worden op een officiële plechtigheid op het gemeentehuis ingehuldigd op 17 januari 2020.

“Het korps is de laatste jaren gegroeid, zowel kwantitatief als kwalitatief”, zegt schepen van Cultuur Inge De Ridder (N-VA). “Terwijl ze oorspronkelijk een mannenkoor waren, zijn ze uitgegroeid tot een harmonieorkest met mannen, vrouwen en jeugd, in totaal een 60-tal muzikanten. Ze zitten nog steeds vol ambitie, want onder hun vleugels hebben de Rupelzonen sinds kort een brassband en opnieuw een zangkoor met enkel mannen. De cirkel is dus rond. Ze zullen de titel van cultuurambassadeur van Boom in 2020 met trots dragen.”