Harmonie Rupelzonen gehuldigd als cultureel ambassadeur 2020: “Heel mooie eer” Ben Conaerts

20 januari 2020

17u08 0 Boom Koninklijke Harmonie Rupelzonen is op het gemeentehuis gehuldigd als cultureel ambassadeur voor 2020. Gust Laureyssens, al sinds 1987 voorzitter van de harmonie, is trots: “Ik vind het een eer dat het gemeentebestuur ons zo apprecieert.”

Met de titel van cultureel ambassadeur wil de gemeente een inwoner of vereniging in de kijker zetten die zich op cultureel vlak onderscheidt. De titel werd jarenlang niet toegekend, maar nu wil het bestuur opnieuw met de traditie aanknopen en jaarlijks een ambassadeur in de bloemetjes zetten. Koninklijke Harmonie Rupelzonen viel als eerste de eer te beurt en werd in het gemeentehuis gehuldigd. “Ik vind dit echt een hele eer”, reageert voorzitter Gust Laureyssens. “Het is heel mooi om zo geapprecieerd te worden door je gemeente. Als ambassadeur zullen we Boom met plezier vertegenwoordigen waar dat verwacht wordt.”

De harmonie is de jongste jaren stevig gegroeid en kent vandaag ongeveer 65 muzikanten. Opvallend is het groot aantal jongere leden dat bij de Rupelzonen actief is. “Met mijn 68 ben ik de vierde oudste”, zegt Gust Laureyssens. “De helft van onze leden is zelfs jonger dan 20. Dat we al bijna 26 jaar een eigen repetitielokaal hebben in het parkpaviljoen en dus niet zomaar ergens in een café moeten repeteren, speelt daarin een grote rol. Een andere troef is Johan De Win, onze hooggekwalificeerde dirigent die overdag lesgeeft op de OLVI-school. Onze vereniging mag dan wel bijna 160 jaar oud zijn, met al die jongeren lijkt de toekomst verzekerd.”