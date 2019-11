Halloweenwandeling op Noeveren blijft succesverhaal Ben Conaerts

01 november 2019

De tweejaarlijkse Halloweenwandeling in en rond de buurt van Noeveren was opnieuw een schot in de roos. Honderden deelnemers kwamen op vrijdag 25 en zaterdag 26 oktober meegriezelen in de buurt van de Boomse wijk. Onderweg werden ze opgeschrikt door heel wat schedels, spinnen, doodskisten en griezelige wezens.

De tocht, een organisatie van de sportraad samen met de wijkraad Noeveren, was net als de voorgaande edities al ruim op voorhand uitverkocht. De hele buurt leeft met het evenement mee en is vaak maanden in de weer om Noeveren om te toveren tot een echte spookwijk.

Wie wil nagenieten met enkele sfeerbeelden, kan dat doen op deze pagina.