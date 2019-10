Halloweenwandeling in De Schorre Ben Conaerts

28 oktober 2019

Op donderdag 31 oktober kan je in De Schorre deelnemen aan een halloweenwandeling. Huisgids Jan Vaeck, die dertig jaar werkzaam is geweest in het recreatiedomein, vertelt je meer over de goden en de heiligen die iets betekenden in het dagelijks leven rond deze periode.

“Het is niet de bedoeling om er een halloweentocht van te maken met schrikeffecten”, klinkt het. “Het blijft een wandeling, in het teken van de oorsprong van Halloween, met verhalen en uitleg over rituelen.”

De wandeling vertrekt om 20.30 uur op het inkomplein van De Schorre en duurt ongeveer twee uur. Bij slecht weer wordt ze geannuleerd. Deelnemen kost 5 euro per persoon, inschrijven op voorhand is verplicht en kan via de website www.deschorre.be.