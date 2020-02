Groen zet met ‘Valentrein’ pendelaars in de bloemetjes Ben Conaerts

14 februari 2020

16u10 0 Boom Groen Boom vierde vrijdagmorgen ‘Valentrein’ in plaats van Valentijn. Met die actie wilde de partij pendelaars die het open vervoer gebruikten, een hart onder de riem steken. Zij werden verrast met een speciaal Valentreinskaartje en een chocoladebonbon.

“Pendelaars die het openbaar vervoer gebruiken, verdienen vandaag een extraatje”, zegt voorzitter Stijn De Meyer. “Ook in Boom moeten de pendelaars van en naar Antwerpen of Mechelen immers wekelijks meerdere keren vaststellen dat ze niet op tijd op hun werk of school geraken. Dat is enorm demotiverend. Daarom willen we zij die toch dagelijks het openbaar vervoer gebruiken oprecht bedanken.”

Groen Boom vatte post aan het treinstation van Boom en enkele bushaltes en toverde alvast een glimlach op de gezichten van zowat 600 pendelaars die elke dag het openbaar vervoer nemen. “Met een chocoladebonbon en een Valentreinskaartje willen we hen op het hart drukken dat we het tof vinden dat ze voor openbaar vervoer kiezen. Hopelijk is dit voor veel pendelaars de perfecte manier om de dag positief te beginnen”, klinkt het.

Linde Peeters, voorzitter van de Groen Boom-jongeren, neemt zelf iedere dag de bus en tram naar haar werk. “Ik weet als geen ander dat het vaak een opgave is om er op tijd te geraken. Vandaar dat ik vandaag ook zeker aanwezig wilde zijn op onze Valentreinactie. We willen de pendelaars vooral een positief gevoel geven: ze maken de meest ecologische keuze en met Groen gaan we ervoor zorgen dat dat ook de meest logische keuze wordt.”