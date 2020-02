Groen organiseert plantenruilbeurs Ben Conaerts

27 februari 2020

13u49 0 Boom De lokale afdeling van Groen organiseert op zaterdag 29 februari een plantenruilbeurs in het Parochiecentrum.

Groen wil iedereen met groene vingers of een interesse in planten samenbrengen op een plantenruilbeurs. Daar kan je terecht om planten te ruilen, kopen of verkopen, krijg je advies over composteren, snoeien en ecologisch tuinieren en kan je ideeën formuleren over hoe je jouw gemeente groener kan maken. “Het is dus de ideale gelegenheid om je tuin, terras of geveltuintje lenteklaar te maken”, aldus de partij.

De plantenruilbeurs vindt plaats van 14 tot 17 in het Parochiecentrum in de Hoogstraat. De toegang is gratis. Wie graag een standje wil houden op de beurs, kan contact opnemen via info@groenboom.be.