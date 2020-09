Greg Vanderidt (Rupel Boom): “We mogen het niet te licht oppakken” Joeri Vanderlinden

11 september 2020

20u02 0 Boom Rupel Boom speelt zondag de eerste match met inzet van het nieuwe seizoen. In de derde ronde van de Beker van België trekt men naar Geel, waar tweedeprovincialer KSAV Sint-Dimpna de tegenstander is. Trainer Greg Vanderidt kijkt, na twee maanden voorbereiding, erg uit naar deze ontmoeting.

Sint-Dimpna onderschatten zal Greg Vanderidt niet doen. “Ze hebben vorige week toch eersteprovincialer Kontich uitgeschakeld, nadat ze van een 0-2-achterstand terugvochten”, legt Greg Vanderidt uit. “Woensdag wonnen ze ook hun eerste competitiewedstrijd in Loenhout. Ze spelen daardoor met vertrouwen en zitten in de flow. We hebben dus veel respect voor onze komende tegenstander. Eenvoudig zal het niet worden. Vorig seizoen hadden we het ook moeilijk tegen provincialer Sint-Job (3-4-winst, red.). We mogen het niet te licht oppakken.”

Vanderidt heeft ambitie in het bekertoernooi, maar is voorzichtig. “We willen eerst en vooral goede wedstrijden spelen”, aldus Vanderidt. “Uiteraard willen we zo ver mogelijk geraken. Vorig jaar mochten we een thuismatch spelen tegen Sporting Charleroi (2-3-verlies, red.). Dat smaakt naar meer. Maar die ontmoeting met een eersteklasser is nog niet voor meteen. Daarvoor moeten we nog enkele rondes overleven. Voorlopig wil er dus nog niet aan denken. In de beker kan alles gebeuren.”

Wilskracht en organisatie

Belangrijker dan de Beker van België is de competitie. Rupel Boom moet opnieuw stevige tegenstanders bekampen in eerste nationale. “Ik heb de oefenmatch tussen FC Luik en Wezet gezien en was onder de indruk van beide ploegen. Ik verwacht een zware competitie”, analyseert Vanderidt. “Ook Dender, Knokke, Dessel en Thes Sport zijn niet te onderschatten. Elke wedstrijd zullen we tot het gaatje moeten gaan om punten te pakken. Wilskracht en organisatie gaan de sleutelwoorden van het komende seizoen zijn.”

Er was veel transfernieuws te rapen in het tussenseizoen bij de Steenbakkers. “Het was een noodgedwongen keuze”, legt de T1 uit. “Het budget is aanzienlijk gezakt. We hebben gekozen voor jonge voetballers met een goede opleiding. Ze missen misschien wel wat ervaring en zijn soms nog te braaf, maar ze zijn heel gretig. Ik probeer er ‘smeerlapkes’ van te maken, in de positieve zin van het woord. Je hebt ook spelers nodig die zich af en toe laten gelden wanneer het nodig is. De ervaring van mannen als Stefan Deloose, Jaric Schaessens, Yannis Augustynen en Luca Polizzi zal nodig zijn. We moeten niet flauw doen. Het seizoen is pas geslaagd als we het behoud verzekeren.”