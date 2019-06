Gigantische trollen duiken op in De Schorre: kunstwerk is geschenk van Tomorrowland ter ere van 15de verjaardag Ben Conaerts

07 juni 2019

20u25 0 Boom Vijf jaar na de ‘One World’-brug van Arne Quinze kan De Schorre pronken met een nieuw kunstwerk: een ‘Magisch Trollenbos’ met zeven houten reuzentrollen van de Deense kunstenaar Thomas Dambo. Het project is een geschenk van Tomorrowland ter ere van de vijftiende verjaardag van het festival.

Wie de afgelopen weken doorheen De Schorre wandelde, heeft ze ongetwijfeld al opgemerkt: de zeven grote houten trollen die in het domein hun intrek hebben genomen. Een van de reuzen snijdt figuren uit een totempaal, terwijl een van zijn grote vrienden water haalt en nog een andere een halsketting maakt. Nog een andere is bezig stenen te verzamelen en een koppel trollen rust uit op het gras, speurend naar mysterieuze wolkenfiguren in de lucht. De wezens zijn ontworpen en gebouwd door de Deense recyclagekunstenaar Thomas Dambo en hebben op vraag van Tomorrowland een permanente plaats gekregen in De Schorre.

Het idee is dat ze allemaal bouwen aan een grote uitkijktoren waarin ‘The Holy Troll’ huist. Die toren vind je diep in het bos van De Schorre en biedt een prachtig uitzicht over De Schorre en de omgeving Kunstenaar Thomas Dambo

Verstopt tussen bomen

“Vijf jaar geleden bouwde kunstenaar Arne Quinze voor de tiende editie van Tomorrowland hier al een permanente wandel- en fietsbrug”, zegt Debby Wilmsen, woordvoerster van Tomorrowland. “Nu, ter ere van de vijftiende verjaardag van het festival, kunnen we deze trollen cadeau geven aan De Schorre en aan de buurtbewoners. Alle bezoekers van De Schorre maken voortaan kans om de trollen, die tussen de bomen verstopt zitten, tegen het lijf te lopen. Zes van de zeven creaties staan trouwens op een stukje natuur dat niet door Tomorrowland wordt gebruikt. Dus ook tijdens het festival kunnen de buurtbewoners van het ‘Magisch Trollenbos’ komen genieten.”

De trollen zijn tussen de vier en achttien meter hoog en hebben elk een eigen naam: Una, Jeuris, Kamiel, Mikil, Hannes, Arvid en Nora. “Ze zien er misschien groot en stoer uit, maar ze doen geen vlieg kwaad”, glimlacht de kunstenaar. “Als je goed oplet, zie je dat alle trollen ofwel aan het werken ofwel aan het uitrusten zijn. Het idee is dat ze allemaal bouwen aan een grote uitkijktoren waarin ‘The Holy Troll’ huist. Die toren vind je diep in het bos van De Schorre en biedt een prachtig uitzicht over De Schorre en de omgeving. Hopelijk zullen bezoekers, als ze daar staan, beseffen waarom natuurplekken als deze kostbaar zijn en moeten worden beschermd.”

Gerecycleerd

Opvallend is dat Dambo alle creaties heeft vervaardigd uit gerecycleerd materiaal. “De sculpturen zijn gemaakt uit herwonnen materiaal als pallethout, gesloopte houten constructies, afgebroken takken en omvergevallen bomen. Het zijn materialen die zowel uit mijn eigen atelier komen als hout dat gevonden werd op het domein van De Schorre zelf. Met mijn werk wil ik tonen wat voor een gigantische dingen je kan bouwen met afval dat niemand meer wil hebben. Om de trollen een lang, gezond en gelukkig leven te schenken, werd de basisconstructie wel uit nieuw en behandeld hout gemaakt. Vrijwilligers uit de buurt en leerlingen houtbewerking van de technische school PTS in Boom hebben geholpen met de bouw.”

De buren van De Schorre kregen deze namiddag als eerste een rondleiding doorheen het ‘Magisch Trollenbos’. Al snel bleek dat de mythische creaties niet zo snel te vinden zijn, maar precies dat is er ook zo leuk aan. “Ze nodigen de bezoekers echt uit om in De Schorre op ontdekkingstocht te gaan”, zegt gedeputeerde voor Recreatiedomeinen Jan De Haes (N-VA). “Ik weet zeker dat we hiermee veel bezoekers naar dit recreatiedomein zullen lokken. Ik wil de mensen van Tomorrowland dan ook bedanken om dit mogelijk te maken.”

Zowel jong als oud waren diep onder de indruk van de creaties, in het bijzonder van de uitkijktoren. Bij helder weer zou je er tot 25 kilometer ver kunnen zien en zou je zelfs het Atomium in Brussel moeten kunnen onderscheiden. “Het is echt heel mooi gedaan”, vindt de 9-jarige Hannes uit Terhagen. “Ik ben zeker niet bang van de trollen, ze zien er net superlief uit. Ik ga ze zeker nog vaak komen bezoeken. De leukste trol vind ik Hannes, mijn naamgenoot.” (lacht)