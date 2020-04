Gezocht: vrijwilligers voor Booms voedselteam Ben Conaerts

23 april 2020

15u24 0 Boom Het gemeentebestuur is op zoek naar vrijwilligers om van start te kunnen gaan met een voedselteam.

Een voedselteam is een groep mensen die samen basisvoedsel aankopen bij lokale of regionale producenten en dat wekelijks afhalen op een afgesproken plaats. Bestellingen en betalingen van de producten gebeuren praktisch via een webwinkel. Het gemeentebestuur lanceert een oproep naar kandidaten of vrijwilligers die interesse hebben in dit systeem.

“Meer dan ooit beseffen we tijdens de coronacrisis de waarde van lokale voeding”, zegt schepen van Lokale Middenstand Kris Van Hoeck (CD&V). “Lokale handelaars en lokale boeren zien een forse stijging in de vraag naar producten. In Boom werd onlangs de voedselbedeling van Biobello helaas stopgezet. Een voedselteam kan hiervoor een alternatief zijn, mits er voldoende interesse is.”

In Vlaanderen zijn er al 130 voedselteams actief. Onder andere in Niel en Kontich werken deze uitstekend. Op de website www.voedselteams.be vind je alle informatie over voedselteams en hun werking. Vrijwilligers die zich wille engageren, kunnen zich aanmelden via biobelloboom@gmail.com.